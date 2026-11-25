Фонтан на площади Ленина в Ростове достроят к Дню города 2027 года
Строительство фонтана на площади Ленина в Ростове-на-Дону планируют завершить в 2027 году. О сроках стало известно в ходе прямой линии «Разговор напрямую» с губернатором Юрием Слюсарем, куда горожане принесли и вопрос о судьбе многострадального объекта.
Губернатор заверил, что фонтан на площади обязательно появится. Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин добавил, что работа над проектной документацией уже завершена. Фонтан построят в соответствии с исторической концепцией, выбранной самими жителями.
«Завершить работы планируем в следующем году, ко Дню города», — сообщил градоначальник.