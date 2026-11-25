Строительство фонтана на площади Ленина в Ростове-на-Дону планируют завершить в 2027 году. О сроках стало известно в ходе прямой линии «Разговор напрямую» с губернатором Юрием Слюсарем, куда горожане принесли и вопрос о судьбе многострадального объекта.