По контракту на демонтаж аварийных домой от администраций Заводского и Ленинского районов Саратова получило в августе и сентябре 2025 года ООО «ТС4». За 789 тыс. руб. компания демонтировала дом № 5 на ул. Ленинградская (Заводской район). Максимальная стоимость закупки превышала 2 млн руб. На конкурс поступили две заявки, одну из которых в последний момент отозвали. За снос дома № 3 на ул. 2-я Прокатная (Ленинский район) «ТС4» получило 751,47 тыс. руб. при начальной цене подряда 2,8 млн руб. Конкурс прошел аналогично: поступили две заявки, одну отозвали.