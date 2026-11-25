Дело о мошенничестве при сносе аварийных домов завели в Саратове
Полиция оценила ущерб в 680 тысяч рублей
Саратовская полиция завела уголовное дело о мошенничестве при сносе аварийного жилья (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Фигурантом дела стал руководитель компании-подрядчика, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.
Предварительно, исполнитель предоставил в администрации Ленинского и Заводского районов Саратова подложные документы о вывозе строительного мусора на полигон. Подрядчик получил оплату в полном объеме. Ущерб городскому бюджету составил порядка 680 тыс. руб.
Дело завели по материалам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Саратова. Расследованием занимаются следователи полиции. 36-летний подозреваемый дал подписку о невыезде.
По контракту на демонтаж аварийных домой от администраций Заводского и Ленинского районов Саратова получило в августе и сентябре 2025 года ООО «ТС4». За 789 тыс. руб. компания демонтировала дом № 5 на ул. Ленинградская (Заводской район). Максимальная стоимость закупки превышала 2 млн руб. На конкурс поступили две заявки, одну из которых в последний момент отозвали. За снос дома № 3 на ул. 2-я Прокатная (Ленинский район) «ТС4» получило 751,47 тыс. руб. при начальной цене подряда 2,8 млн руб. Конкурс прошел аналогично: поступили две заявки, одну отозвали.
ООО «ТС4» зарегистрировано в Саратове 8 августа 2023 года (Rusprofile). Учредителем и директором компании является Виктория Семенова. Организация специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. «ТС4» имеет 132 дополнительных вида деятельности — от торговли морепродуктами до добычи нефти. 2025 год общество закончило с выручкой 211 млн руб. (+151% год к году) и прибылью 24 млн руб. (+1297%). На 10 госконтрактах компания освоила 11 млн руб.