В Красносулинском районе мужчина пострадал при пожаре в частном доме
В Красносулинском районе 52-летний мужчина пострадал при пожаре в частном доме на улице Юбилейной. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
По данным ведомства, пострадавший пытался самостоятельно потушить возгорание, но надышался дымом и был госпитализирован. Площадь пожара составила 4 кв. м. Возгорание ликвидировали пять специалистов с помощью двух единиц техники.
Дознаватель рассматривает две возможные причины происшествия: короткое замыкание электропроводки или нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.