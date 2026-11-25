В преддверии зимнего сезона «МегаФон» запустил 5G на двух популярных горнолыжных курортах — «Роза Хутор» в Краснодарском крае и «Манжерок» в Республике Алтай. Теперь сеть пятого поколения доступна в том числе на высоте более 2 тыс. м над уровнем моря, а скорость мобильного интернета может превышать 200 Мбит/с. Подключиться к сети пятого поколения могут владельцы смартфонов, поддерживающих этот стандарт. Для абонентов с другими устройствами предусмотрена опция «Мега5G», которая дает возможность пользоваться интернетом на скорости 5G даже там, где эта сеть пока недоступна.