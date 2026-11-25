Корпоративные новости на “Ъ FM”
В преддверии зимнего сезона «МегаФон» запустил 5G на двух популярных горнолыжных курортах — «Роза Хутор» в Краснодарском крае и «Манжерок» в Республике Алтай. Теперь сеть пятого поколения доступна в том числе на высоте более 2 тыс. м над уровнем моря, а скорость мобильного интернета может превышать 200 Мбит/с. Подключиться к сети пятого поколения могут владельцы смартфонов, поддерживающих этот стандарт. Для абонентов с другими устройствами предусмотрена опция «Мега5G», которая дает возможность пользоваться интернетом на скорости 5G даже там, где эта сеть пока недоступна.
Альфа-банк представил фантех-платформу, которая впервые объединяет в одном продукте финансовые технологии банка и собственную индустрию цифровых развлечений. На базе мобильного приложения Альфа-банка создана единая платформа с ИИ-ассистентом «Альфа-Интеллект», персональными финансовыми сервисами, доставкой продуктов «Альфа-Еда», играми и развлекательным контентом. Среди новых запусков — «Альфа-Шоу», собственная видеоплатформа с оригинальными шоу, мини-сериалами и контентом со звездами. Как говорят в Альфа-банке, технологии должны не только упрощать жизнь, но и делать ее интереснее.
Россия с начала года увеличила выручку от экспорта хлебобулочных изделий на 8%, заявил руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин. Основу экспорта составляют хлеб и булки (45%), печенье (28%), а также вафли (19%). При этом 89% поставок приходится на ближнее зарубежье. В число крупнейших стран-импортеров российской хлебобулочной продукции входят Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Узбекистан, Азербайджан и Таджикистан.