В Калининграде заместителя директора научно-исследовательского центра и ее мужа обвиняют в мошенничестве на сумму более 1,3 млн руб. По версии следствия, женщина устроила супруга на работу в учреждение, где он фактически не работал. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области.