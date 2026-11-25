В Калининграде супругов обвинили в хищении 1,3 млн рублей через фиктивное трудоустройство
В Калининграде заместителя директора научно-исследовательского центра и ее мужа обвиняют в мошенничестве на сумму более 1,3 млн руб. По версии следствия, женщина устроила супруга на работу в учреждение, где он фактически не работал. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области.
По данным следствия, в 2021 году обвиняемая оформила мужа главным инженером группы защиты объектов информации. При этом она передавала в отдел кадров ложные сведения о том, что супруг находится на рабочем месте и выполняет свои обязанности.
В результате супруги получили из бюджета учреждения более 1,3 млн руб. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в Ленинградский районный суд Калининграда. Обвиняемым вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).