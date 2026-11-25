Причиной хронических перебоев стало решение застройщика — компании «СК10» — выбрать неоптимальную схему энергоснабжения без резерва. «Замечательный застройщик, который то ли из желания сэкономить, то ли заработать, выбрал неоптимальную схему энергоснабжения, без резерва. Она и до беспилотных атак работала через раз. А сейчас еще были попадания, которые вообще людей на длительный период оставили без света. Потом он обанкротился, все это дело бросил. Другого варианта, кроме как оперативно передавать это на баланс системообразующего предприятия, у нас нет», — пояснил глава региона. По данным администрации города, в ЖК порядка 2,1 тыс. квартир, где проживает более 6,5 тыс. человек.