ЖК «Вест Сайд» в Ростове передадут «Россетям Юг» из-за многолетних проблем с электричеством
Систему энергоснабжения проблемного жилого комплекса «Вест Сайд» в Ростове-на-Дону передадут «Россетям Юг». Об этом губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в ходе прямой линии «Разговор напрямую».
Причиной хронических перебоев стало решение застройщика — компании «СК10» — выбрать неоптимальную схему энергоснабжения без резерва. «Замечательный застройщик, который то ли из желания сэкономить, то ли заработать, выбрал неоптимальную схему энергоснабжения, без резерва. Она и до беспилотных атак работала через раз. А сейчас еще были попадания, которые вообще людей на длительный период оставили без света. Потом он обанкротился, все это дело бросил. Другого варианта, кроме как оперативно передавать это на баланс системообразующего предприятия, у нас нет», — пояснил глава региона. По данным администрации города, в ЖК порядка 2,1 тыс. квартир, где проживает более 6,5 тыс. человек.
К дискуссии присоединился мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин. По его словам, сети, к которым подключился недобросовестный застройщик от одной подстанции, сейчас принадлежат компании «Металлоресурс», находящейся в банкротном состоянии. От этой же ветки запитано и общежитие Южного федерального университета. «Для надлежащего и надежного энергоснабжения были приняты решения. Сейчас эта компания готовит документы и безвозмездно передает сетевой организации "Россети Юг" для того, чтобы они качественно эксплуатировали», — отметил градоначальник.
Передача сети федеральному оператору, резюмировал губернатор, должна обеспечить жителям комплекса стабильное электроснабжение.