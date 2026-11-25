В Чувашии введут налоговые льготы для компаний, пострадавших от терактов
Благодаря законопроекту предприятия региона сэкономят 15 млн рублей
Правительство Чувашии одобрило законопроект о дополнительных мерах поддержки предпринимателей. Документ предусматривает налоговые льготы для компаний, понесших ущерб в результате террористических актов в этом году, сообщил пресс-центр правительства региона.
Для организаций, которым из-за причиненного ущерба пришлось снизить арендную плату за недвижимость, предлагается уменьшить налог на имущество на сумму совокупного снижения арендных платежей. При этом размер льготы не сможет превышать 50% налога, начисленного за этот год.
Ожидается, что таким образом предприятия смогут сэкономить 15 млн руб.