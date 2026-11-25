Для организаций, которым из-за причиненного ущерба пришлось снизить арендную плату за недвижимость, предлагается уменьшить налог на имущество на сумму совокупного снижения арендных платежей. При этом размер льготы не сможет превышать 50% налога, начисленного за этот год.