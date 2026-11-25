В Левенцовке и Западном массиве Ростова модернизируют ливневку почти за 25 млрд рублей
Проблема ливневой канализации в Ростове-на-Дону носит системный характер и касается не только окраин, но и центра города — кадры затопленных улиц, где «плавают машины», хорошо известны горожанам. О том, как ее решают, губернатор Юрий Слюсарь рассказал в ходе прямой линии «Разговор напрямую». С микрорайона Левенцовка стартовали два проекта с использованием казначейских инфраструктурных кредитов на общую сумму почти 25 млрд руб.
Эти инвестиции позволят решить проблему водоотведения и в Левенцовке, и в значительной части Западного массива. Аналогичные планы есть и в отношении центральной части города, где тоже накопилось немало проблем.
В рамках масштабного проекта также предусмотрены новые требования и технологии очистки ливневой канализации: поверхностные сбросы будут отводиться в водоем не напрямую, а через процедуры очистки. Это принципиально важно, объяснил глава региона, поскольку неочищенные стоки меняют состав рек, о состоянии которых тоже нужно заботиться. Проект современный и мощный, его реализация потребует времени, но завершить его, заверил губернатор, намерены.