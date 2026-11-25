Проблема ливневой канализации в Ростове-на-Дону носит системный характер и касается не только окраин, но и центра города — кадры затопленных улиц, где «плавают машины», хорошо известны горожанам. О том, как ее решают, губернатор Юрий Слюсарь рассказал в ходе прямой линии «Разговор напрямую». С микрорайона Левенцовка стартовали два проекта с использованием казначейских инфраструктурных кредитов на общую сумму почти 25 млрд руб.