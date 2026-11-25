Микрорайон Суворовский в Ростове-на-Дону — пример жилого комплекса, который построен, сдан и заселен, но базовые социальные услуги в нем отсутствуют: до последнего времени для всего района не было даже поликлиники. О решении проблемы губернатор Юрий Слюсарь рассказал в ходе прямой линии «Разговор напрямую».