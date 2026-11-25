Модульную поликлинику в микрорайоне Суворовский Ростова откроют в первом квартале 2027 года
Микрорайон Суворовский в Ростове-на-Дону — пример жилого комплекса, который построен, сдан и заселен, но базовые социальные услуги в нем отсутствуют: до последнего времени для всего района не было даже поликлиники. О решении проблемы губернатор Юрий Слюсарь рассказал в ходе прямой линии «Разговор напрямую».
Сейчас совместно с Министерством здравоохранения РФ региональные власти прорабатывают источники финансирования: земельный участок подобран, проект готов. Речь идет о модульной поликлинике на 250 посещений в сутки — при том, что очереди в существующих медучреждениях едва ли не выходят на улицу. Готовность объекта, по свежим данным министра, составляет 80%.
Губернатор выразил надежду, что учреждение распахнет двери максимум в первом квартале 2027 года. Сама поликлиника, подчеркнул он, невелика для всего Суворовского, но закроет острый дефицит первичной медпомощи в микрорайоне.