В агломерации Ростова жилую застройку разрешат только вместе со всей инфраструктурой
Территории рядом с Ростовом-на-Дону, расположенные вдоль федеральной трассы, притягивают большое количество девелоперских проектов. Однако массовое возведение домов и квартир без сопутствующей социальной инфраструктуры стало проблемой, которую власти решают по всей агломерации, включая Аксайский район. Об этом губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал в ходе прямой линии «Разговор напрямую».
Сейчас все проекты в агломерации реализуются в формате комплексного развития территорий: их четыре, и каждый в обязательном порядке предусматривает школы, больницы, детские сады и другую социальную инфраструктуру. Пилотным примером такого подхода глава региона назвал «Новый Ростов» на территории старого аэропорта. Там уже с 1 сентября работает современная большая школа — жители, только заселяющиеся в новостройки, могут отводить детей на учебу в пешей доступности. Аналогичный принцип касается больниц, пожарных депо, участковых пунктов полиции и физкультурно-оздоровительных комплексов — словом, всей необходимой инфраструктуры.
В дальнейшем, подчеркнул Слюсарь, новые жилые комплексы в агломерации будут запускать только в таком формате: возводить жилье без соответствующей социальной нагрузки власти больше не позволят.