Сейчас все проекты в агломерации реализуются в формате комплексного развития территорий: их четыре, и каждый в обязательном порядке предусматривает школы, больницы, детские сады и другую социальную инфраструктуру. Пилотным примером такого подхода глава региона назвал «Новый Ростов» на территории старого аэропорта. Там уже с 1 сентября работает современная большая школа — жители, только заселяющиеся в новостройки, могут отводить детей на учебу в пешей доступности. Аналогичный принцип касается больниц, пожарных депо, участковых пунктов полиции и физкультурно-оздоровительных комплексов — словом, всей необходимой инфраструктуры.