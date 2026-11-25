Путепровод на северном въезде в Батайск сузят до трех полос
Путепровод на северном подъезде к Батайску продолжит работать в ограниченном режиме — по три полосы вместо шести, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в ходе прямой линии «Разговор напрямую». Полностью закрывать мост не планируется, однако прежняя схема эксплуатации признана небезопасной из-за состояния конструкции и интенсивного трафика.
Фактически сооружение является двухполосным, пояснил глава региона: ранее в движении дополнительно задействовали обочину, что не было предусмотрено проектом и не соответствовало растущей нагрузке. Такая практика, по словам Слюсаря, создавала риск обрушения и повышала аварийность, поэтому эксплуатировать мост в прежнем формате нельзя.
Проект реконструкции уже прошел государственную экспертизу. В рамках работ намерены возвести два новых путепровода — по три полосы движения в каждом направлении, а также обустроить переходно-скоростные полосы, освещение и барьерное ограждение. Строительство начнется в 2027 году и займет около трех лет, финансирование предусмотрено в размере 1 млрд руб.
«Просим потерпеть: через три года получим новый современный мост», — сказал губернатор, подчеркнув, что интенсивное транспортное сообщение между Ростовом-на-Дону и Батайском требует капитального решения, а не временного расширения старой конструкции.