Проект реконструкции уже прошел государственную экспертизу. В рамках работ намерены возвести два новых путепровода — по три полосы движения в каждом направлении, а также обустроить переходно-скоростные полосы, освещение и барьерное ограждение. Строительство начнется в 2027 году и займет около трех лет, финансирование предусмотрено в размере 1 млрд руб.