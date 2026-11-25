В Ростовской области заболеваемость ОРВИ и гриппом остается ниже эпидпорогов
В Ростовской области уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом не превысил эпидемических порогов. В структуре циркулирующих вирусов преобладают возбудители негриппозной этиологии. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Среди выявленных вирусов специалисты фиксируют аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и респираторно-синцитиальный вирус.
В то же время в Ростовской области продолжается вакцинация против гриппа. По данным на 20 ноября, прививки получили 32,1% населения области. В ведомстве отмечают, что среди привитых не зарегистрировано неблагоприятных поствакцинальных реакций и осложнений.