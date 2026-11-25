Законопроект на сессии собрания депутатов НАО представила заместитель губернатора — руководитель департамента труда и социальной защиты населения Ирина Буторина. Для получения выплаты семья должна постоянно проживать в округе, а один из родителей или единственный родитель — иметь российское гражданство не менее 20 лет. Рождение ребенка необходимо зарегистрировать в местном ЗАГСе.