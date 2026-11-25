В НАО введут выплату в 300 тыс. рублей при рождении первого и второго ребенка
С 1 января 2027 года в Ненецком автономном округе введут единовременную выплату в размере 300 тыс. руб. при рождении первого или второго ребенка. Получить ее смогут семьи, в которых дети родились после 1 сентября 2026 года, сообщили в Telegram-канале правительства региона.
Законопроект на сессии собрания депутатов НАО представила заместитель губернатора — руководитель департамента труда и социальной защиты населения Ирина Буторина. Для получения выплаты семья должна постоянно проживать в округе, а один из родителей или единственный родитель — иметь российское гражданство не менее 20 лет. Рождение ребенка необходимо зарегистрировать в местном ЗАГСе.
Документ также предусматривает выплаты из средств окружного материнского капитала: 40 тыс. руб. при рождении третьего ребенка, 45 тыс. руб. — четвертого и 50 тыс. руб. — пятого и последующих детей.
Помимо новой выплаты, в округе расширяют поддержку многодетных семей. С 1 января 2027 года окружной материнский капитал при рождении третьего и последующих детей увеличится до 500 тыс. руб. Ранее его размер составлял около 398,5 тыс. руб.