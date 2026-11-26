Но у этого проекта есть еще одна, совершенно особенная история. Для Татьяны Новинской микрорайон Балатово – не просто точка на карте. Здесь прошло ее детство, здесь до сих пор живет ее мама. Поэтому работа над домом стала во многом личной историей и возможностью сделать особенное место еще уютнее и красивее.