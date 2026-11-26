Архитектура с характером: как создавался Клубный дом на Баумана
1 ЖК «Клубный дом на Баумана, 25д» – строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Баумана, 25д. Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте Единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ (ID – 69509), на сайте застройщика https://pancityproject.ru/, а также на сайте https://dom-baumana.ru.
2 PAN City Group – ООО «ПАН Сити Групп» – управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».
3 Гранд-лобби/лобби – (от англ. lobby – кулуары, вестибюль) – холл, фойе или зона ожидания на первом этаже дома, предназначенная для встреч и отдыха.
4 Комьюнити-центр – специально оборудованное многофункциональное пространство внутри жилого комплекса/дома, предназначенное для отдыха, общения, работы и досуга резидентов.