Микрокредитную компанию оштрафовали за звонки банкроту из Златоуста
ГУФССП России по Челябинской области признало МКК «Юпитер 6» виновной в нарушении прав жительницы Златоуста, признанной несостоятельной (ч. 1, 2 ст. 14.57 КоАП РФ). Организацию оштрафовали на 100 тыс. руб., сообщает пресс-служба ведомства.
С жалобой к приставам обратилась сама жительница. Выяснилось, что после ее признания банкротом представители компании продолжали звонить и писать горожанке. Организация не сохранила записи об этом. Дополнительно МКК отправила уведомление об уступке долга другой компании без обязательных сведений.
Ранее «Юпитер 6» уже привлекали к административной ответственности за подобные правонарушения в Ростовской, Воронежской и Новгородской областях, поэтому штраф в этот раз составил 100 тыс. руб. Организация воспользовалась правом уплаты 50% штрафа в течение первых 20 дней после вступления решения в законную силу. Деньги поступили в доходную часть бюджета.