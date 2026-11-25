С жалобой к приставам обратилась сама жительница. Выяснилось, что после ее признания банкротом представители компании продолжали звонить и писать горожанке. Организация не сохранила записи об этом. Дополнительно МКК отправила уведомление об уступке долга другой компании без обязательных сведений.