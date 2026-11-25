В Ставрополе заменили пять лифтов в двух жилых домах за 16 млн рублей
В двух многоквартирных домах Ставрополя завершили капитальный ремонт пяти лифтов. Стоимость работ превысила 16 млн руб.
Новое оборудование установили в десятиэтажном доме на ул. Фроленко, 2 и восьмиэтажном здании на ул. Бруснева, 11. Оба дома построены в 1990-х годах. За почти 30 лет лифтовые механизмы выработали значительную часть своего ресурса, поэтому потребовалась полная замена оборудования.
В ходе ремонта обновили лебедки, электродвигатели, тяговые канаты, ограничители скорости и направляющие. Также заменили системы управления, кабели и электрооборудование, установили новые кабины, кнопочные панели и освещение.