Новое оборудование установили в десятиэтажном доме на ул. Фроленко, 2 и восьмиэтажном здании на ул. Бруснева, 11. Оба дома построены в 1990-х годах. За почти 30 лет лифтовые механизмы выработали значительную часть своего ресурса, поэтому потребовалась полная замена оборудования.