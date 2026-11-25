Вице-губернатор Разумишкин назвал цену благоустройства двора в Петербурге
Благоустройство небольшого двора в Санкт-Петербурге обойдется в 10–15 млн рублей. В случае с крупными дворовыми территориями сумма может вырасти до 60 млн рублей. Об этом «Деловому Петербургу» рассказал вице-губернатор города на Неве Евгений Разумишкин.
Цена, по словам чиновника, зависит не только от площади, но также от состояния двора и объема необходимых работ. Плюс надо учитывать необходимость инженерной подготовки, устройство покрытий и установку оборудования.
«Некоторые дворовые пространства по масштабу и наполнению сопоставимы с небольшими городскими скверами. Поэтому оценивать стоимость только по количеству объектов было бы неправильно: каждый проект требует индивидуального подхода»,— рассказал вице-губернатор.
На стоимость будет влиять и географическое расположение. Если это центр города, то здесь проектные решения должны соответствовать особенностям территории и ее историческому облику.
«Может потребоваться восстановить гранитное мощение, заменить подземные коммуникации, отремонтировать исторические ворота и ограждения. Такие работы требуют больше времени и средств, чем обычная замена асфальта и установка новых скамеек»,— добавил господин Разумишкин.