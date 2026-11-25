Отдельным условием роста привлекательности автобусных перевозок является состояние выделенных полос: там, где они есть, они должны быть свободны от легковых автомобилей, чтобы автобусы двигались быстрее, чем личный транспорт. Только в этом случае горожане сделают выбор в пользу общественного транспорта.