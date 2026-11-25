Порядка 1,9 тысячи остановок в Ростове приведут в нормативное состояние
В Ростове-на-Дону насчитывается порядка 1,8–1,9 тыс. остановочных павильонов, и для каждого из них составят программу приведения в нормативное состояние: помыть, покрасить, отремонтировать. Об этом Юрий Слюсарь сообщил в ходе прямой линии с губернатором Ростовской области.
Цель программы шире, чем косметические работы: более комфортная инфраструктура заставит жителей пересаживаться с личных автомобилей на общественный транспорт. Сейчас коэффициент использования личного транспорта в городе максимален — человек едет на машине в одиночку, а итогом становятся пробки, плохая экология и дефицит парковок в центре города.
Отдельным условием роста привлекательности автобусных перевозок является состояние выделенных полос: там, где они есть, они должны быть свободны от легковых автомобилей, чтобы автобусы двигались быстрее, чем личный транспорт. Только в этом случае горожане сделают выбор в пользу общественного транспорта.