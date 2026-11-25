В Краснодаре за дорожной обстановкой следят в круглосуточном режиме
В Краснодаре специалисты Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) круглосуточно наблюдают за ситуацией на дорогах с помощью камер видеонаблюдения. Для помощи общественному транспорту во время сильного снегопада подготовили КАМАЗы и УРАЛы. Об этом рассказал начальник управления гражданской защиты Павел Иванов, сообщает пресс-служба мэрии.
В режиме готовности для ликвидации возможных подтоплений на территории города сейчас находятся водооткачивающая техника, мобильные мотопомпы и передвижная насосная станция. Если на городских водоемах образуется лед, специалисты службы спасения не допустят на него детей и взрослых.
Кроме того, в Краснодаре подготовили технику для уборки снега на внутриквартальных территориях. Придомовые территории многоквартирных домов должны очищать сотрудники управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК.
Как отметил заместитель главы Краснодара Илья Павлов, в управлении по жилищным вопросам есть горячая линия. Сообщить о некачественной уборке снега на придомовой территории в Краснодаре можно по телефонам 8 (861) 218-92-70 и 8 (861) 218-92-04.