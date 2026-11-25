В режиме готовности для ликвидации возможных подтоплений на территории города сейчас находятся водооткачивающая техника, мобильные мотопомпы и передвижная насосная станция. Если на городских водоемах образуется лед, специалисты службы спасения не допустят на него детей и взрослых.