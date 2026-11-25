Ситуация, по оценке губернатора, сохраняется острой, особенно по врачам: целевики, поступившие в Ростовский медуниверситет, остаются в регионе в объеме до 80%, однако желающих работать в районных больницах среди них заметно меньше. Действует механизм обязательств: райбольница обеспечивает специалистов поддержкой и финансированием, медик обязан отработать по месту распределения минимум три года, после чего решает, оставаться или нет. В противном случае ему придется вернуть значительную сумму, потраченную на обучение, — за этим предусмотрен строгий контроль.