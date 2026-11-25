Лишь 25% выпускников медколледжей Дона остаются работать в здравоохранении
Кадровый дефицит в здравоохранении Ростовской области назван главной системной проблемой отрасли — наряду с современным оборудованием и капитальным ремонтом зданий. Только 25% выпускников медколледжей региона остаются работать в этой сфере. Об этом Юрий Слюсарь сообщил в ходе прямой линии с губернатором Ростовской области.
Ситуация, по оценке губернатора, сохраняется острой, особенно по врачам: целевики, поступившие в Ростовский медуниверситет, остаются в регионе в объеме до 80%, однако желающих работать в районных больницах среди них заметно меньше. Действует механизм обязательств: райбольница обеспечивает специалистов поддержкой и финансированием, медик обязан отработать по месту распределения минимум три года, после чего решает, оставаться или нет. В противном случае ему придется вернуть значительную сумму, потраченную на обучение, — за этим предусмотрен строгий контроль.
Помимо «кнута» действуют и «пряники»: программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» с единовременными выплатами — в зависимости от категории до 1,75 млн руб., погашение 90% стоимости жилья и льготная ипотека под 1% для хорошо успевающих специалистов. Не менее важным фактором власти считают комфортные условия труда.
Отдельная проблема — кадры среднего звена: только четверть выпускников медколледжей идут работать в учреждения здравоохранения. Часть уходит в так называемую парамедицину, часть покидает профессию вовсе, хотя подготовка одного специалиста обходится примерно в 300 тыс. руб. Такой КПД признан недостаточным, и на это поле решено выйти активнее: минздраву области предстоит выстроить взаимодействие с учебными заведениями по линии целевого обучения и контрактов, чтобы подготовленный персонал работал в государственных медучреждениях в надлежащих условиях.