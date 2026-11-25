Поликлиники на 250 посещений в смену построят в Суворовском и «Новом Ростове»
В микрорайоне Суворовском и на территории бывшего аэропорта в «Новом Ростове» построят поликлиники на 250 посещений в смену. Об этом Юрий Слюсарь сообщил в ходе прямой линии с губернатором Ростовской области.
В «Новом Ростове», где застройщик инициировал изменения соглашения о комплексном развитии территории, клинику построит сам застройщик. Речь идет о поликлинике на 250 посещений в смену — этого достаточно для покрытия потребностей нового микрорайона в первичной медпомощи.
Наиболее острая ситуация складывается в Суворовском: дефицит поликлиники там признан абсолютно неприемлемым. За 2025 год в районе сделали землеотвод и выполнили все необходимые подключения к инженерным сетям, в 2026 году построят модульную поликлинику на 250 посещений в смену с возможностью работы до 500 человек и более. Повышенное внимание к этому микрорайону объяснимо его транспортной изоляцией: если с левого берега до центра города хотя бы можно доехать, то с Суворовским в части транспортного обеспечения ситуация куда сложнее.
По Левобережным комплексам есть место, землеотвод и проектная документация. Пока микрорайон заселяется не слишком активно, но поликлинику для первичного приема там планируют в любом случае: сейчас уточняется ее стоимость, строительство рассматривают на 2027 год. Власти рассчитывают попасть в федеральную программу медресурсов, но при отсутствии такой возможности расходы возьмет на себя областной бюджет — так уже приходилось создавать инфраструктуру за свой счет.