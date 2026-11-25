Наиболее острая ситуация складывается в Суворовском: дефицит поликлиники там признан абсолютно неприемлемым. За 2025 год в районе сделали землеотвод и выполнили все необходимые подключения к инженерным сетям, в 2026 году построят модульную поликлинику на 250 посещений в смену с возможностью работы до 500 человек и более. Повышенное внимание к этому микрорайону объяснимо его транспортной изоляцией: если с левого берега до центра города хотя бы можно доехать, то с Суворовским в части транспортного обеспечения ситуация куда сложнее.