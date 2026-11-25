В рамках форума предприниматели из Самары, Башкортостана, Нижегородской области, Туркменистана и Бурятии представили проекты, связанные с сохранением татарской культуры и традиций. Среди них — перерабатывающие предприятия, теле- и радиопередачи, а также школа народных танцев.