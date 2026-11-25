В Татарстане предложили создать Союз производителей халяльной продукции
В Татарстане выступили с предложением создать Союз производителей халяльной продукции. Проект предполагает поддержку предпринимателей, ведущих бизнес в соответствии с нормами ислама, сообщил руководитель ООО «Эмиз» Раил Фазулзянов на форуме «Деловые партнеры Татарстана», передает пресс-служба раиса республики.
Инициативу обсудили на пленарном заседании XIX форума, который проходит в Казани с 23 по 25 ноября. В мероприятии участвуют 400 татарских предпринимателей из 55 регионов России и девяти зарубежных стран.
Еще одной темой заседания стала подготовка к 35-летию Всемирного конгресса татар, которое отметят в следующем году. По словам заместителя премьер-министра Татарстана Василя Шайхразиева, конгресс уже начал подготовку к юбилейной дате.
В рамках форума предприниматели из Самары, Башкортостана, Нижегородской области, Туркменистана и Бурятии представили проекты, связанные с сохранением татарской культуры и традиций. Среди них — перерабатывающие предприятия, теле- и радиопередачи, а также школа народных танцев.