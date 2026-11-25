Кроме того, для уборки снега на пешеходных зонах подготовили около 30 единиц техники. По словам заместителя главы Краснодара Максима Онищенко, обрабатывать тротуары, остановки общественного транспорта, ступени и пандусы в подземных переходах будут более 600 специалистов. Работы планируют проводить днем и ночью. При ухудшении погоды количество задействованных ресурсов могут нарастить.