В Краснодаре подготовили более 18 тысяч тонн противогололедных материалов
В Краснодаре для борьбы с гололедицей подготовили более 18 тыс. тонн песко-соляной смеси и песка. Также к работе готовы более 60 комбинированных дорожных машин и 37 единиц другой специализированной техники. Об этом рассказал заместитель главы города Владимир Архипов, сообщает пресс-служба мэрии.
При необходимости к уборке дорог привлекут дополнительную технику строительных компаний. Особое внимание дорожные службы уделят мостам и путепроводам, магистральным улицам, дорогам к социально значимым учреждениям Краснодара и маршрутам школьных автобусов. Отмечается, что образование гололедицы специалисты мониторят с помощью семи метеостанций.
Кроме того, для уборки снега на пешеходных зонах подготовили около 30 единиц техники. По словам заместителя главы Краснодара Максима Онищенко, обрабатывать тротуары, остановки общественного транспорта, ступени и пандусы в подземных переходах будут более 600 специалистов. Работы планируют проводить днем и ночью. При ухудшении погоды количество задействованных ресурсов могут нарастить.