Фонд промышленности Крыма в 2026 году выдал восемь займов на 270,5 млн рублей
В промышленном комплексе Крыма работают более 63 тыс. человек. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
За время деятельности регионального Фонда развития промышленности, созданного в 2019 году, предприятия получили 94 льготных займа на общую сумму более 1,9 млрд руб. В 2026 году фонд выдал восемь займов на 270,5 млн руб. Всего финансирование предоставляется по 13 направлениям.
По словам Сергея Аксенова, в последние годы объемы промышленного производства в республике росли, несмотря на санкции и ограничения логистики.
«Все последние годы объемы промышленного производства в Крыму стабильно росли, несмотря на санкции и блокады. Продукция многих крымских предприятий востребована не только в разных регионах России, но и за рубежом»,— заявил глава республики.