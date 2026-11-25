За время деятельности регионального Фонда развития промышленности, созданного в 2019 году, предприятия получили 94 льготных займа на общую сумму более 1,9 млрд руб. В 2026 году фонд выдал восемь займов на 270,5 млн руб. Всего финансирование предоставляется по 13 направлениям.