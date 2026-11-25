Стратегическим ориентиром властей названо сотрудничество с Белоруссией: после визита в республику и встречи с Александром Лукашенко намечен союз с местными машиностроителями, чьи автобусы выпускаются конкурентоспособными и по привлекательным ценам. Этот момент принципиален — лишних денег у региона нет. Недавно в области открыли сервисный центр и техническую станцию для обслуживания белорусской техники.