Юрий Слюсарь: около тысячи автобусов должна закупить Ростовская область до 2030 года
Региону требуется обновление порядка тысячи автобусов разной вместимости до 2030 года — как заменой изношенной техники, так и повышением комфортности перевозок. Сейчас муниципалитеты и городские округа испытывают заметный недостаток подвижного состава. Об этом Юрий Слюсарь сообщил в ходе прямой линии с губернатором Ростовской области.
Ситуация с пассажирским транспортом в малых населенных пунктах, на межмуниципальных и внутримуниципальных маршрутах области осложняется не только кадровым дефицитом, но и плохим состоянием парка.
Стратегическим ориентиром властей названо сотрудничество с Белоруссией: после визита в республику и встречи с Александром Лукашенко намечен союз с местными машиностроителями, чьи автобусы выпускаются конкурентоспособными и по привлекательным ценам. Этот момент принципиален — лишних денег у региона нет. Недавно в области открыли сервисный центр и техническую станцию для обслуживания белорусской техники.
С такими партнерствами регион намерен наращивать количество автобусов и закрывать нехватку техники там, где она наиболее ощутима.