Для туристов подготовят разные варианты отдыха. Благодаря климату курорт сможет предложить прогулки у моря, катание на лыжах и экскурсии по историческим объектам. Кроме того, в Сочи планируют открыть каток с видом на пляж на территории концертного зала «Фестивальный». Гостям также будут доступны маршруты агро- и гастрономического туризма.