В Сочи украсят пальмы и запустят «Автобус желаний» к Новому году
В Сочи начали создавать новогоднюю атмосферу на улицах города. В основу концепции праздничного оформления городской среды лег воздушный шар. Для украшения общественных пространств, объектов бизнеса и транспорта выбрали три цвета — золотой, красный и белый. Об этом рассказал глава города Андрей Прошунин.
Одним из элементов праздничной программы станет «Автобус желаний». В преддверии Нового года он выйдет на городские маршруты. В салоне пассажиров будут сопровождать артисты, которые предложат вместе исполнить популярные песни. По словам главы города, акция пользуется популярностью и получает положительные отзывы.
К празднику в Сочи украсят не только ели, но и пальмы. Также в городе откроют новогодние ярмарки с местными товарами.
Для туристов подготовят разные варианты отдыха. Благодаря климату курорт сможет предложить прогулки у моря, катание на лыжах и экскурсии по историческим объектам. Кроме того, в Сочи планируют открыть каток с видом на пляж на территории концертного зала «Фестивальный». Гостям также будут доступны маршруты агро- и гастрономического туризма.
Праздничную программу дополнят мероприятия из городской событийной афиши. К Новому году отельеры готовят номера и специальные программы, рестораны — праздничное меню, предприниматели — сувенирную продукцию.
«От лица каждого из тысяч людей, которые рады гостям, приглашаю всех в Сочи. Мы готовы, и мы вас ждем»,— заявил Андрей Прошунин.