Из 900 автобусов в Ростове-на-Дону на маршруты выходит чуть больше половины
Из 900 автобусов, расписанных по маршрутам Ростова-на-Дону, реальный выход на линию составляет лишь немногим больше половины. Об этом на прямой линии губернатора Ростовской области рассказал Юрий Слюсарь.
Основная причина — острый дефицит водителей, с которым перевозчики не справляются почти год, несмотря на совместную работу с властями. Численность водителей растет, но не в той пропорции, которая устраивает регион, и это напрямую сказывается на количестве техники на маршрутах.
Переломить ситуацию решили буквально несколько дней назад: город заключил дополнительные соглашения с каждым перевозчиком, втрое увеличив штрафы за невыход автобуса на маршрут, и утвердил поэтапный график. Согласно ему, доля выходящего транспорта должна в сжатые сроки вырасти с нынешних 55% до 90%.
Параллельно с перевозчиками прорабатываются системные кадровые меры. За образец взят опыт других регионов, где подготовка и обучение водителей ведется на базе самих предприятий через учебно-производственные центры.