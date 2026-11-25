В Сочи не планируют менять курс на сокращение жилищного строительства
В Сочи не планируют менять градостроительную политику, предусматривающую сокращение жилищного строительства и приоритетное развитие инфраструктуры и туристической отрасли. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин во время пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста «Ъ-Кубань».
По его словам, за последние годы в городе реализовали значительное количество проектов коммерческой и жилой недвижимости. При этом новые объекты увеличили нагрузку на инженерные сети, а их строительство не всегда сопровождалось созданием необходимой социальной инфраструктуры.
Андрей Прошунин отметил, что новые жилые кварталы требуют дополнительных мест в школах и детских садах, поликлиник, дорог, парков и общественных пространств. Поэтому приоритетом для администрации остается комплексное развитие территорий.
Глава города подчеркнул, что реализация новых инвестиционных проектов должна учитывать возможности существующей инфраструктуры. Прежде чем начинать строительство, необходимо оценить доступные мощности водоснабжения, газоснабжения и электроснабжения, а также потребность в транспортной и социальной инфраструктуре.
По словам господина Прошунина, сейчас власти Сочи сосредоточены на решении инфраструктурных вопросов, в том числе строительстве дорог и транспортных развязок. Градостроительная политика будет учитывать необходимость сохранения баланса между развитием города и качеством жизни его жителей.