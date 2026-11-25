В Сочи ожидают рекомендаций ученых о том, как бороться с вредителями, которые уже поразили часть субтропических растений. Среди возможных мер рассматривают создание карантинных питомников для проверки привозных растений и выращивание посадочного материала в самом городе. Об этом сообщил глава Сочи Андрей Прошунин во время пресс-конференции.