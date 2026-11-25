В Сочи ждут рекомендаций ученых по спасению зараженных пальм
В Сочи ожидают рекомендаций ученых о том, как бороться с вредителями, которые уже поразили часть субтропических растений. Среди возможных мер рассматривают создание карантинных питомников для проверки привозных растений и выращивание посадочного материала в самом городе. Об этом сообщил глава Сочи Андрей Прошунин во время пресс-конференции.
По словам главы города, власти разделяют проблему на два направления: борьбу с уже зараженными растениями и предотвращение новых случаев распространения вредителей. Для решения первой задачи необходимо определить, какие меры помогут сохранить поврежденные пальмы и другие растения. По второму направлению рассматривают возможность организации карантинных питомников, где можно будет проверять привозной посадочный материал до его высадки.
Господин Прошунин отметил, что за последние 25 лет в Сочи зафиксировали 68 новых видов вредителей, ранее не встречавшихся на территории города. По его мнению, распространению вредных организмов могло способствовать отсутствие должного фитосанитарного контроля.
К работе привлекли научное сообщество, в том числе специалистов Субтропического научного центра Российской академии наук. Вопрос также рассматривают на федеральном уровне. Для этого создана рабочая группа при Министерстве природных ресурсов и экологии России.
Сейчас власти ожидают научных рекомендаций, на основании которых планируют определить дальнейшие действия. Прошунин подчеркнул, что после их получения муниципалитет намерен проработать необходимые меры и закрепить требования в городских нормативных документах.