В Сочи готовят нормативную базу для введения административной ответственности за отсутствие мер по обработке и защите зеленых насаждений. Новые требования могут распространить на всех землепользователей независимо от формы собственности. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин во время пресс-конференции.