В Сочи могут ввести ответственность за отказ от защиты растений
В Сочи готовят нормативную базу для введения административной ответственности за отсутствие мер по обработке и защите зеленых насаждений. Новые требования могут распространить на всех землепользователей независимо от формы собственности. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин во время пресс-конференции.
По его словам, сейчас муниципалитет обеспечивает уход за растениями на принадлежащих ему территориях, однако системные меры принимают не все владельцы частных и ведомственных участков. В частности, проблема касается территорий санаториев, профилакториев и придомовых пространств.
Для решения этого вопроса власти работают над созданием единой методики защиты субтропических растений. Ее разрабатывают совместно с учеными Субтропического научного центра Российской академии наук в рамках городского Научного совета. Параллельно на краевом и муниципальном уровнях готовят нормативно-правовую основу для введения административных санкций.
Господин Прошунин отметил, что единые требования должны определить обязательные мероприятия по уходу и защите растений. Это позволит контролировать их выполнение не только на муниципальных территориях, но и на участках, принадлежащих другим собственникам.
На федеральном уровне также создана рабочая группа по сохранению субтропической растительности Сочи. Ведущие научные центры проанализировали применяемую городом методику защиты растений и признали ее обоснованной и допустимой для использования с учетом актуализации.