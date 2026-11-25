По его словам, в Сочи произрастает более 10 тыс. пальм и десятки тысяч других ценных субтропических растений. Для сохранения зеленых насаждений город проводит компенсационное озеленение. Оно предусмотрено в том числе при реализации инвестиционных проектов, в рамках которых приходится удалять часть деревьев.