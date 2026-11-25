Власти Сочи направили до 30 млн рублей на защиту зеленых насаждений
В Сочи за 2026 год высадили 158 пальм, более 10 тыс. деревьев и кустарников, а также 500 тыс. сезонных цветов. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин во время пресс-конференции.
По его словам, в Сочи произрастает более 10 тыс. пальм и десятки тысяч других ценных субтропических растений. Для сохранения зеленых насаждений город проводит компенсационное озеленение. Оно предусмотрено в том числе при реализации инвестиционных проектов, в рамках которых приходится удалять часть деревьев.
Кроме того, совместно с учеными подготовлен адаптивный ассортимент растений, рекомендованных для озеленения Сочи. При его формировании учитывали климатические особенности курорта и пригодность различных видов для местных условий.
Господин Прошунин отметил, что развитие зеленого каркаса предусмотрено генеральным планом и стратегией развития города. Власти намерены продолжать мероприятия по озеленению и сохранению субтропической растительности.