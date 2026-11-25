Глава города также связал развитие сельского хозяйства с туристической отраслью. По его словам, фермерские хозяйства могут стать площадками для экскурсий и гастрономических маршрутов. В качестве примера он привел ферму по выращиванию черноморских улиток, которую организовали две семьи за счет собственных средств. Муниципалитет поручил профильным службам помочь предприятию с решением вопросов дорожной и инженерной инфраструктуры.