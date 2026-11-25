Власти Сочи намерены вовлекать федеральные земли в сельское хозяйство
В Сочи намерены вернуть земли сельскохозяйственного назначения производителям и расширить возможности для развития местного агропромышленного комплекса. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин во время пресс-конференции.
По его словам, в 1990-е годы часть сельхозземель использовали не по назначению. Сейчас власти пересматривают подход к их использованию. Решение о передаче таких участков сельхозпроизводителям уже принято, работа в этом направлении ведется.
Господин Прошунин отметил, что Сочи обладает потенциалом для увеличения собственного производства продуктов питания. В частности, речь идет о молоке, мясе и молочной продукции, включая сыры. Развитие местного производства, по его оценке, позволит расширить предложение на городских рынках и снизить зависимость от поставок из других регионов.
Глава города также связал развитие сельского хозяйства с туристической отраслью. По его словам, фермерские хозяйства могут стать площадками для экскурсий и гастрономических маршрутов. В качестве примера он привел ферму по выращиванию черноморских улиток, которую организовали две семьи за счет собственных средств. Муниципалитет поручил профильным службам помочь предприятию с решением вопросов дорожной и инженерной инфраструктуры.
Отдельно господин Прошунин отметил, что для развития сельского хозяйства необходимо вовлекать в проекты федеральные земли. Площадь муниципального образования составляет около 351 тыс. га, при этом муниципальная территория занимает примерно 1%, а порядка 98% земель относятся к федеральной собственности.
По словам главы города, поддержку сельхозпроизводителям оказывает Минсельхоз России. Власти рассчитывают, что благодаря развитию этого направления в следующем году объемы местной сельскохозяйственной продукции увеличатся.