Сергей Рыжов возглавил департамент пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбуржья
Сергей Рыжов назначен директором департамента пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области. Указ о назначении подписал губернатор Евгений Солнцев 24 ноября. Об этом сообщает правительство региона.
К должностным обязанностям Сергей Рыжов приступил 25 ноября. До назначения он был заместителем начальника Главного управления МЧС России по Оренбургской области — начальника управления гражданской обороны и защиты населения.