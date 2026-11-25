В Казани ввели в эксплуатацию пятиэтажную гостиницу на 102 номера
В Казани завершили строительство гостиничного комплекса «Вертикаль Бутик» на улице Бурхана Шахиди. Госстройнадзор Татарстана выдал четырехзвездочному отелю заключение о соответствии требованиям проектной документации, сообщила пресс-служба ведомства.
Пятиэтажное здание рассчитано на 102 номера категорий Standard, Comfort, Junior Suite и Suite. В здании также предусмотрен спортивный зал вместимостью пять человек. На подземном этаже оборудована парковка на 20 машино-мест.
Застройщиком объекта является ООО СЗ «Кронос», техническим заказчиком — ООО «Паритет Тех», генеральным проектировщиком — ООО АМ «Старая Казань».