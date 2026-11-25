ЦИК РФ рекомендовала избрать главой южноуральского избиркома Евгения Голицына
Центральная избирательная комиссия России предложила избиркому Челябинской области избрать председателем действующего главу Евгения Голицына. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Евгению Голицыну 56 лет. Начинал карьеру с работы в администрации Челябинска, потом перешел в южноуральское правительство. В 2016–2019 годах был замгубернатора. С 2021-го занимает должность председателя региональной избирательной комиссии.
Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в ноябре депутаты заксобрания области и глава региона Алексей Текслер назначили по семь членов нового состава южноуральского избиркома.