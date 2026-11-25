Около 40 км береговой линии Сочи находятся под угрозой разрушения
В Сочи совместно с НИЦ «Курчатовский институт» разрабатывают подходы к комплексной защите черноморского побережья от разрушения. По оценкам ученых, около 40 из 96 км береговой линии города находятся под угрозой разрушения. Об этом глава Сочи Андрей Прошунин сообщил на пресс-конференции.
В октябре 2026 года администрация города подписала соглашение о сотрудничестве с НИЦ «Курчатовский институт». Документ предусматривает исследования и разработку программы комплексного развития черноморского побережья в части инженерной берегозащиты и противооползневых мероприятий. Также стороны намерены взаимодействовать в сфере образовательных программ и подготовки профильных кадров.
В 2026 году ученые провели комплексный анализ береговой полосы Сочи. По его результатам, дефицит пляжеобразующего материала на курорте составляет 31 тыс. куб. м. В границах города установлены 703 буны и около 80 км подпорных и волноотбойных стен, значительная часть которых была построена еще в советский период.
Эксперты также установили, что ширина пляжей на отдельных участках вдвое меньше нормативной. В частности, в Лоо пляж фактически исчез. По прогнозам ученых, без системных мер через 60 лет Сочи может потерять 88% пляжей, а гидротехнические сооружения будут разрушаться.
Для координации работы в составе городского Научного совета действует постоянная рабочая группа по вопросам берегоукрепления. Проект реализуется под контролем НИЦ «Курчатовский институт» и Министерства строительства РФ.
Работу планируют проводить в несколько этапов. Сначала специалисты определят аварийные участки береговой зоны, после чего подготовят рекомендации по проектированию защитных сооружений на остальных территориях.