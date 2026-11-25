В 2026 году ученые провели комплексный анализ береговой полосы Сочи. По его результатам, дефицит пляжеобразующего материала на курорте составляет 31 тыс. куб. м. В границах города установлены 703 буны и около 80 км подпорных и волноотбойных стен, значительная часть которых была построена еще в советский период.