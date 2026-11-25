Мошенник из Каспийска продал подложное заключение экспертизы за 1,8 млн рублей
Каспийский городской суд вынес приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Дагестана.
Как установил суд, в 2022 году председатель ПЖСК «Маряна» предложил подсудимому подготовить проектную документацию для строительства восьмиэтажного многоквартирного дома в Каспийске. Тот согласился, хотя не располагал необходимыми полномочиями и не состоял в саморегулируемой организации, а исполнить обязательства изначально не собирался.
С сентября 2022 года по июнь 2023 года фигурант получил от потерпевшего в общей сумме 1,8 млн руб.: 1,6 млн руб. — за разработку проекта, еще 200 тыс. руб. — за содействие в получении положительного заключения негосударственной экспертизы.
Вместо полноценной документации, отвечающей требованиям законодательства, потерпевший получил неполный комплект бумаг с недостоверными сведениями о специалистах и организациях. Помимо этого, мошенник изготовил подложное заключение экспертизы: в качестве эксперта там фигурировал человек, умерший задолго до предполагаемой даты проверки.
Обман раскрылся, и потерпевший обратился в правоохранительные органы. Расследование показало, что часть полученных денег подсудимый потратил на личные нужды. В суде он вину признал.
Окончательное наказание — по совокупности с ранее вынесенным приговором — назначено в виде лишения свободы на срок один год и семь месяцев в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, его можно обжаловать в Верховном Суде Республики Дагестан.