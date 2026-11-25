Окончательное наказание — по совокупности с ранее вынесенным приговором — назначено в виде лишения свободы на срок один год и семь месяцев в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, его можно обжаловать в Верховном Суде Республики Дагестан.