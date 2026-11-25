Сочи в 2026 году рассчитывает принять около 7 млн туристов, что меньше показателей двух предыдущих лет. В 2024 году курорт посетили более 8 млн человек, в 2025-м — почти 8 млн. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин на пресс-конференции.