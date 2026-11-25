По итогам года Сочи планирует принять около 7 млн туристов
Сочи в 2026 году рассчитывает принять около 7 млн туристов, что меньше показателей двух предыдущих лет. В 2024 году курорт посетили более 8 млн человек, в 2025-м — почти 8 млн. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин на пресс-конференции.
По словам мэра, городские власти не ставят целью наращивать турпоток любой ценой, а намерены сосредоточиться на создании комфортных условий для отдыхающих. В частности, для туристов, рассчитывающих сократить расходы на проживание, продолжает действовать программа «Открытый Юг». В нее включено около 5 тыс. номеров стоимостью от 3,5 тыс. руб. в сутки. Средняя цена составляет порядка 5 тыс. руб. В нее входят питание и оздоровительные процедуры.
Отдельные предложения подготовили горные курорты. Так, «Красная Поляна» предоставит бесплатные ски-пассы туристам, проживающим в гостиницах комплекса. На «Розе Хутор» бесплатные ски-пассы предусмотрены для детей младше 14 лет.
Кроме того, около 80 организаций туристической отрасли подготовили специальные предложения и дополнительные льготы для отдыхающих. Ознакомиться с ними можно в открытых источниках, сообщил господин Прошунин.
Городские власти намерены продолжить работу с гостиницами и санаториями, чтобы сделать отдых доступнее с учетом экономической ситуации и возможностей бизнеса.