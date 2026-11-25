В Сочи намерены восстановить исторические санатории, часть которых после 1990-х годов пришла в негодность или была частично застроена незаконными объектами. Работу по возвращению таких территорий в санаторно-курортный оборот городские власти проводят совместно с Генеральной прокуратурой, прокуратурой Краснодарского края и городской прокуратурой. Об этом глава Сочи Андрей Прошунин сообщил на пресс-конференции.