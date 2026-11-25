В Сочи намерены восстановить исторические санатории
В Сочи намерены восстановить исторические санатории, часть которых после 1990-х годов пришла в негодность или была частично застроена незаконными объектами. Работу по возвращению таких территорий в санаторно-курортный оборот городские власти проводят совместно с Генеральной прокуратурой, прокуратурой Краснодарского края и городской прокуратурой. Об этом глава Сочи Андрей Прошунин сообщил на пресс-конференции.
По его словам, в 2026 году Сочи первым среди 55 заявленных городов получил статус курорта федерального значения с утвержденными границами. Это решение вызвало вопросы о том, какие практические изменения оно принесет городу и его жителям.
Андрей Прошунин отметил, что развитие Сочи как оздоровительного центра имеет исторические основания. Еще в 1925 году город получил статус курорта общегосударственного значения. В 1930-е годы был разработан генеральный план развития Сочи — Мацестинского курорта, после чего на побережье начали строить крупные санатории.
По словам главы города, после 1990-х годов часть здравниц пришла в неудовлетворительное состояние, а на некоторых их территориях появились незаконные постройки. Сейчас власти добиваются возвращения таких земельных участков через судебные решения, сносят объекты, которые не соответствуют облику города, и работают над восстановлением санаторной инфраструктуры.
Отдельное внимание уделяется оздоровлению участников специальной военной операции. Прошунин напомнил, что во время Великой Отечественной войны Сочи был городом-госпиталем. Сейчас санатории вновь принимают военнослужащих, вернувшихся из зоны боевых действий, и предоставляют им возможности для профилактики и восстановления здоровья.
Глава города поблагодарил руководителей и коллективы здравниц за участие в этой работе и отметил, что санаторно-курортный потенциал Сочи должен быть доступен не только туристам, но и всем жителям страны.
«Философия города из истории осталась прежней. Он исторически — столица здоровья, и по-другому он быть не может. Причем столица здоровья для всей семьи»,— заявил Андрей Прошунин.