В Сочи оборудовали 150 км экологических маршрутов
В Сочи обустроили около 150 км экологических маршрутов разного уровня сложности для прогулок и занятий спортом. Кроме того, в городе работают более 500 общедоступных спортивных сооружений. Об этом глава Сочи Андрей Прошунин сообщил на пресс-конференции.
По его словам, развитие инфраструктуры для активного отдыха является частью стратегии Сочи как столицы здоровья России. В городе также оборудованы два протяженных терренкура вдоль гор и моря.
Одним из развивающихся направлений стал падел-теннис. За год на побережье и в горном кластере открыли восемь комплексов для занятий этим видом спорта.
Андрей Прошунин отметил, что развитие спортивной инфраструктуры ориентировано как на туристов, так и на постоянных жителей города. Власти намерены создавать условия для регулярных занятий физической активностью и оздоровления.
Стратегия развития Сочи как столицы здоровья также включает медицинский и санаторно-курортный туризм. Сейчас в городе работают 60 санаториев и 11 отелей с лечебным профилем. Они предлагают более 4 тыс. медицинских услуг и оздоровительных процедур.
В сфере санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации заняты около 3,5 тыс. специалистов. По словам главы города, все больше туристов приезжают в Сочи не только для отдыха, но и для улучшения физического и психологического состояния.
Официальный статус курорта федерального значения Сочи получил 1 января 2026 года. Его общая площадь после уточнения границ составила более 351 тыс. га.