В Сочи заключили соглашения с инвесторами об инфраструктурных платежах на общую сумму 1,6 млрд руб. Средства планируют направить на создание и модернизацию объектов, необходимых жителям города, в том числе дорог, мостов, социальной и инженерной инфраструктуры. Об этом глава Сочи Андрей Прошунин сообщил на пресс-конференции.