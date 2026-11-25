Инвесторы направят 1,6 млрд рублей на инфраструктуру Сочи
В Сочи заключили соглашения с инвесторами об инфраструктурных платежах на общую сумму 1,6 млрд руб. Средства планируют направить на создание и модернизацию объектов, необходимых жителям города, в том числе дорог, мостов, социальной и инженерной инфраструктуры. Об этом глава Сочи Андрей Прошунин сообщил на пресс-конференции.
По его словам, новые гостиницы и санаторно-курортные комплексы требуют подключения к городским инженерным сетям и благоустройства прилегающих территорий. Для решения этих задач власти предлагают инвесторам механизм инфраструктурных платежей.
Он предусматривает участие инициатора проекта в создании или модернизации инженерной инфраструктуры. Со своей стороны город помогает интегрировать новые объекты в улично-дорожную сеть.
«Мы понимаем, что все новые объекты нуждаются в подключении к городским сетям и благоустройстве смежных территорий. В этом направлении тоже работаем совместно»,— отметил Андрей Прошунин.
Сейчас городские власти определяют перечень объектов, на которые можно направить привлеченные средства. В их числе могут быть мосты, дороги, социальные и инженерные объекты.
Глава Сочи также рассказал о развитии гостиничной инфраструктуры и реконструкции существующих санаториев. Инвестиционный портфель курорта включает 62 проекта общей стоимостью 715,3 млрд руб. Более 70% из них приходится на санаторно-курортную сферу.
В ближайшие пять-шесть лет реализация проектов должна обеспечить создание 29 тыс. гостиничных номеров и 24 тыс. рабочих мест. По словам Андрея Прошунина, развитие современной гостиничной инфраструктуры также позволит расширить возможности для медицинского и делового туризма и повысить загрузку объектов размещения в межсезонье.