Службы Краснодара готовятся к первому снегопаду и похолоданию в выходные
На штабе под руководством временно исполняющего полномочия главы Краснодара Дмитрия Васильева обсудили подготовку городских служб к зимнему периоду. Об этом сообщили в администрации города.
По прогнозу, в предстоящие выходные в краевой столице ожидается снег и похолодание. Дмитрий Васильев подчеркнул, что все алгоритмы работы служб отработаны. Главной задачей он назвал четкое и своевременное выполнение работ каждым ответственным сотрудником.
К расчистке подходов и подъездов к зданиям, обработке лестниц и входных групп противогололедными материалами, помимо городских служб, должны быть готовы представители бизнеса и управляющих компаний.