По прогнозу, в предстоящие выходные в краевой столице ожидается снег и похолодание. Дмитрий Васильев подчеркнул, что все алгоритмы работы служб отработаны. Главной задачей он назвал четкое и своевременное выполнение работ каждым ответственным сотрудником.