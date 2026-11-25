Смольный отменил постановление о размещении теннисной школы в Приморском парке Победы
Правительство Санкт-Петербурга отменило постановление 2011 года, которое разрешало разместить детскую теннисную школу на территории Приморского парка Победы. Документ касался участка площадью 3,7 тыс. кв. м на Южной дороге, южнее Южного пруда, в границах памятника «Приморский парк Победы».
Таким образом, прекращается действие прежней инвестиционной основы проекта, связанного со строительством теннисной школы. Инвестором выступало ООО «Предприятие Диапазон». Договор аренды земельного участка от 30 марта 2012 года был расторгнут судом в 2016 году.
Из-за изменений в законодательстве спортивный комплекс не смог получить разрешение на ввод в эксплуатацию и был признан самовольной постройкой. Смольный расторг договор с инвестором, а суд обязал собственника демонтировать здание.
В 2021 году комплекс отключили от канализации и опечатали для подготовки к сносу, однако работы тогда не провели. В сентябре 2024 года в здании произошел пожар.
Спорткомплекс Sport Palace снесли в 2025 году. Территорию вернули парку и благоустраивают.