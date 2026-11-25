Инвестиционный портфель Сочи вырос до 715 млрд рублей
Инвестиционный портфель Сочи включает 62 проекта общей стоимостью 715,3 млрд руб. Более 70% вложений приходится на санаторно-курортную сферу. В ближайшие пять-шесть лет благодаря реализации этих проектов в городе планируют создать 29 тыс. гостиничных номеров и 24 тыс. рабочих мест. Об этом глава Сочи Андрей Прошунин сообщил на пресс-конференции.
По его словам, 21 проект уже получил разрешение на строительство. Они предусматривают создание почти 17 тыс. гостиничных номеров и 10 тыс. рабочих мест до 2033 года.
В прошлом году в Сочи открылись четыре крупных средства размещения: пятизвездочные гостиницы «Гранд Каскад» и «Марина Гарден Сочи», четырехзвездочный «Азимут Парк Отель Виноградная Сочи», построенный на месте бывшего пансионата «Нева», а также санаторий «Кристалл». Последний стал крупнейшей новой здравницей полного цикла в городе за последние 25 лет. В 2026 году в Сочи построили 1,5 тыс. новых гостиничных номеров.
Глава города отметил, что инвестиционная активность сохраняется и в сегменте реконструкции существующих объектов. Сейчас обновляют исторические санаторий «Волна», гостиницу «Приморская», а также санатории «Известия» и «Медвежий Угол».
Кроме того, ведется строительство корпуса отеля по системе «все включено» — «Алеан Спутник Фемили». В центре курорта возле пляжа «Ривьера» планируют открыть гостиницу корейской сети «Лотте». В Красной Поляне реализуют масштабный инвестиционный проект «Поляна ПИК».