В прошлом году в Сочи открылись четыре крупных средства размещения: пятизвездочные гостиницы «Гранд Каскад» и «Марина Гарден Сочи», четырехзвездочный «Азимут Парк Отель Виноградная Сочи», построенный на месте бывшего пансионата «Нева», а также санаторий «Кристалл». Последний стал крупнейшей новой здравницей полного цикла в городе за последние 25 лет. В 2026 году в Сочи построили 1,5 тыс. новых гостиничных номеров.