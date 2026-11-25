Всего, по его словам, в городе работает около 44 авианаправлений, 27 из которых являются внутренними. Среди международных маршрутов представлены направления в страны ближнего зарубежья, азиатские государства и Объединенные Арабские Эмираты. Также в прошлом году открылись авиарейсы в Оман и Саудовскую Аравию.