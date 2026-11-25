В Сочи готовят гостиничную инфраструктуру для туристов из Азии
В Сочи действуют 17 международных авианаправлений, связывающих курорт со странами ближнего зарубежья, Азии и Ближнего Востока. Власти города намерены расширять международное авиасообщение и развивать инфраструктуру для приема иностранных туристов. Об этом глава Сочи Андрей Прошунин сообщил на пресс-конференции.
Всего, по его словам, в городе работает около 44 авианаправлений, 27 из которых являются внутренними. Среди международных маршрутов представлены направления в страны ближнего зарубежья, азиатские государства и Объединенные Арабские Эмираты. Также в прошлом году открылись авиарейсы в Оман и Саудовскую Аравию.
Отдельное внимание городские власти уделяют привлечению туристов из Китая. Сейчас прямых рейсов между Сочи и КНР нет, однако администрация видит заинтересованность китайских путешественников в отдыхе на курорте. Для развития этого направления ведется работа с профильными ведомствами, краевым министерством транспорта, Росавиацией и руководством базовой авиакомпании аэропорта.
Параллельно к приему иностранных гостей готовится гостиничный сектор. По словам Андрея Прошунина, отельеры обучают сотрудников китайскому языку, адаптируют меню и туристические маршрутные карты для гостей из КНР.
Глава города также отметил интерес китайских путешественников к культурным и историческим достопримечательностям Сочи. Среди них — музей-дача Николая Островского и дача Сталина. Кроме того, туристов привлекает горный кластер, в том числе возможности для отдыха и занятий горнолыжным спортом.
Еще одним важным направлением работы Андрей Прошунин назвал обеспечение безопасности туристов. По его словам, этому вопросу городские власти уделяют особое внимание.
«Мы делаем все для того, чтобы в ближайшее время, как только договоримся, у нас появилось сообщение с Китаем напрямую»,— подчеркнул глава Сочи.