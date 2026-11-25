Жители Ростовской области направили губернатору свыше 4,5 тысячи обращений
На прямую линию губернатора Ростовской области поступило свыше 4,5 тыс. обращений. Большинство жителей направили через чат-бот в мессенджере MAX.
По предварительным подсчетам, лидируют жалобы на ЖКХ и благоустройство — 43% всех обращений. На втором месте — дороги и общественный транспорт с 20%. На здравоохранение и социальное обеспечение приходится по 5%, на образование — 4%.
Таким образом, на первые две темы приходится почти две трети всех обращений — более 60%. Жители области чаще всего жалуются на коммунальные проблемы и состояние дорожной инфраструктуры, тогда как социальные вопросы, медицина и образование занимают заметно меньшие доли.