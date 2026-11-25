Таким образом, на первые две темы приходится почти две трети всех обращений — более 60%. Жители области чаще всего жалуются на коммунальные проблемы и состояние дорожной инфраструктуры, тогда как социальные вопросы, медицина и образование занимают заметно меньшие доли.