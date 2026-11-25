В Севастополе католической епархии отказали в наследовании квартиры
Четвертый кассационный суд в Краснодаре оставил в силе решения нижестоящих инстанций, отказавшие Одесско-Симферопольскому диоцезу Римско-католической церкви в признании права на наследование четырех комнат в коммунальной квартире в Севастополе. Недвижимость признана выморочным имуществом и передана в собственность города. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Как следует из материалов дела, служитель католической церкви при жизни выкупил четыре комнаты, объединив их в жилое помещение общей площадью 55,1 кв. м. В 2006 году он завещал недвижимость Одесско-Симферопольскому диоцезу. После смерти служителя приход Святого Климента в Севастополе с разрешения епископа начал проводить в квартире приходскую деятельность. Епископ от имени епархии попытался оформить наследство, однако нотариус отказал ему из-за пропуска срока принятия.
Диоцез обратился в суд с требованием установить факт принятия наследства и признать право собственности на квартиру. Ленинский районный суд Севастополя отказал в иске. Суд указал на пропуск срока без уважительных причин и отсутствие доказательств фактического принятия имущества религиозной организацией.
Департамент по имущественным и земельным отношениям Севастополя подал встречный иск. Ведомство потребовало признать четыре помещения, не являющиеся единым объектом недвижимости, выморочным имуществом и передать их в собственность города.
Апелляционная инстанция отменила решение районного суда из-за процессуального нарушения, рассмотрела дело по правилам первой инстанции и удовлетворила требования департамента, отказав диоцезу. Кассация согласилась с этими выводами.
«Суд подтвердил отсутствие доказательств принятия наследства в установленный срок, указал, что у наследодателя не было других наследников, а использование помещения и оплата коммунальных услуг за счет прихожан не свидетельствуют о принятии наследства, поскольку не установлено, что эти действия совершены по поручению наследника и за его счет»,— указано в сообщении.