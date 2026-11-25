«Суд подтвердил отсутствие доказательств принятия наследства в установленный срок, указал, что у наследодателя не было других наследников, а использование помещения и оплата коммунальных услуг за счет прихожан не свидетельствуют о принятии наследства, поскольку не установлено, что эти действия совершены по поручению наследника и за его счет»,— указано в сообщении.