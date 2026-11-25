Андрей Прошунин открыл пресс-конференцию заявлением о работе Сочи в условиях атак
В Сочи началась пресс-конференция главы города Андрея Прошунина в пресс-центре ТАСС. В начале трансляции мэр заявил, что курорт справляется с новыми угрозами и продолжает работать в штатном режиме. Он также поблагодарил федеральные и краевые власти, представителей бизнеса и Министерство обороны за участие в обеспечении безопасности города.
По словам господина Прошунина, Сочи сталкивается с атаками с 2025 года. Глава города напомнил, что в результате налетов ранее были погибшие. При этом, по его оценке, возникающие вызовы отрабатывались достаточно оперативно.
«Все эти вызовы, которые происходили и происходят, отрабатывались, на мой взгляд, достаточно оперативно. И здесь, конечно, я благодарю все уровни власти — федеральные и краевые, с поддержкой губернатора Краснодарского края в этой части, и, конечно же, бизнеса, который очень быстро откликался»,— сказал Андрей Прошунин.
Он отметил, что принимаемые меры направлены на обеспечение безопасности жителей и гостей курорта. По словам мэра, алгоритмы реагирования на угрозы уже отработаны и известны.
«Город на сегодня работает в штатном режиме. Город развивается. У города, конечно, есть и проблемы. Мы, в принципе, для этого и собрались. Я готов ответить на все текущие вопросы»,— заявил глава Сочи.
Отдельно господин Прошунин поблагодарил Министерство обороны за защиту города, отметив высокий профессиональный уровень этой работы.