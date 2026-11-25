«Все эти вызовы, которые происходили и происходят, отрабатывались, на мой взгляд, достаточно оперативно. И здесь, конечно, я благодарю все уровни власти — федеральные и краевые, с поддержкой губернатора Краснодарского края в этой части, и, конечно же, бизнеса, который очень быстро откликался»,— сказал Андрей Прошунин.