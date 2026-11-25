В Казани на содержание инклюзивного центра «Ярдэм» привлекли 10 млн рублей
Средства направил благотворительный фонд «Нэфис» на обеспечение работы центра
Благотворительный фонд «Нэфис» направил 10 млн руб. инклюзивному центру «Ярдэм» в Казани. Средства предназначены для обеспечения работы учреждения, занимающегося реабилитацией и социальной адаптацией незрячих людей и людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщила пресс-служба компании.
Центр открылся в сентябре 2026 года. Трехэтажный комплекс площадью 3,8 тыс. кв. метров включает бассейн, кабинеты лечебной физкультуры, массажа, эрготерапии и арт-терапии, а также кинозал с тифлокомментированием. Учреждение рассчитано на прием около 230 человек в день.
В 2024 году «Нэфис» также перечислил 200 тыс. руб. центру реабилитации «Ярдам-Помощь». Деньги направили на организацию поездки незрячих участников реабилитационного курса из разных городов России.