Центр открылся в сентябре 2026 года. Трехэтажный комплекс площадью 3,8 тыс. кв. метров включает бассейн, кабинеты лечебной физкультуры, массажа, эрготерапии и арт-терапии, а также кинозал с тифлокомментированием. Учреждение рассчитано на прием около 230 человек в день.