Таможенники в Выборге зафиксировали прирост экспорта пшеницы в 2026 году
Сотрудники таможенного поста Морской порт Выборг оформили на экспорт 1,5 млн тонн пшеницы за 10 месяцев нынешнего года. Это в 2,3 раза превышает показатель аналогичного периода 2025 года, сообщили в ФТС России.
Увеличение объемов экспорта прокомментировал начальник таможенного поста Павел Миккоев. Он связал это с переориентацией части зерновых грузопотоков с южных направлений на Балтику.
В 2025 году таможенники в Выборге оформили около 650 тысяч тонн. Основной поток российского зерна, которое экспортируют через таможенный пост Морской порт Выборг, идет в страны Африки.